Grandi movimenti di portieri in Serie A, dove ci sono diverse squadre pronte a cambiare scelte tra i pali. Tra queste c’è il Torino, che con Milinkovic Savic in uscita è a caccia di un sostituto da affiancare a Berisha. Sembrava fatta per Gabriel, ma la firma dell’ex Lecce non è ancora arrivata e ora la società potrebbe virare su un altro obiettivo che possa fare il titolare.