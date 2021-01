Tra i giocatori, che un po' a sorpresa, hanno trovato spazio nella prima parte di stagione del Torino c'è anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic. L'estremo difensore in estate era sul mercato ma il tecnico Marco Giampaolo è rimasto ben impressionato dalle sua qualità, tanto da volerlo tenere come vice-Sirigu.



Il Torino aveva iniziato anche a valutare l'ipotesi di un rinnovo del contratto di Milinkovic-Savic, considerato che l'attuale scadrà a fine stagione: ora che Giampaolo è stato esonerato, anche la trattativa per il prolungamento del contratto del portiere serbo sembra essersi arenata.