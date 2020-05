Nelle prossime ore, massimo giorni, Davide Vagnati diventerà il nuovo direttore sportivo del Torino. Tra i giocatori che il dirigente potrebbe portare sotto la Mole c'è anche Giulio Maggiore, centrocampista classe 1998 di proprietà dello Spezia che già in passato era stato seguito dalla società granata.



Maggiore è da tempo un pallino di Vagnati, che avrebbe già voluto portare il giocatore alla Spal: il ds è in continuo contatto con il procuratore del centrocampista e cercherà ora di acquistarlo per il Torino.