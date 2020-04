Davide Vagnati potrebbe essere il nuovo direttore sportivo del Torino. Il condizionale è però d'obbligo perché la trattativa è in corso ma non è ancora concluso, anche se la rescissione del contratto del dirigente con la Spal è un indizio non da poco. In molti si stanno ora chiedendo se l'eventuale arrivo in granata di Vagnati porterà all'addio di Massimo Bava: la risposta è no.



L'idea del presidente Urbano Cairo è infatti quella di affiancare Vagnati e Bava, per rafforzare la dirigenza del Torino in chiave mercato. L'attuale ds, inoltre, avrebbe anche la possibilità di seguire con maggiore attenzione anche le giovanili.