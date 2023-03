Cercato invano a gennaio, Walid Cheddira continua ad essere un obiettivo di mercato del Torino.



Il club di Urbano Cairo, che già nell'ultima finestra di trattative aveva provato a portare in granata l'attaccante italo-marocchino del Bari, sembra non voler mollare la presa e sarebbe pronto a ritornare all'assalto in estate.



Sull'attuale capocannoniere di Serie B, tuttavia, è fortissima anche la presenza del Napoli, club che con il Bari condivide la medesima proprietà. Un'eventuale affondo del Toro, dunque, dovrebbe fare i conti con la concorrenza dei partenopei, palesemente avvantaggiati nella corsa a Cheddira.



Lo scrive stamane Tuttosport.