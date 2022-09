Dennis Praet è stato il principale obiettivo di mercato sfumato del Torino nella scorsa sessione di mercato: la società granata ha inseguito a lungo il centrocampista belga senza però riuscire ad acquistarlo.



I contatti tra il direttore tecnico Davide Vagnati e l'entoruage del giocatore sono però costanti e le parti sono al lavoro per cercare di trovare un accordo per gennaio. Lo stesso Praet, che al Leicester non sta trovando spazio, sta spingendo per un suo ritorno in granata.