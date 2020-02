7 gol contro l'Atalanta, 4 contro il Milan, 4 contro il Lecce. Settimana da incubo per il Torino, settimana che sancisce la fine dell'era Mazzarri. E' stata una lunga notte quella granata, coi dirigenti al lavoro, rientrati da Lecce, per individuare il sostituto perfetto del tecnico toscano. Che, dopo due anni (era arrivato nel gennaio 2018 per sostituire Mihajlovic), saluta Torino.



Il nome pronto a sostituirlo è una vecchia conoscenza del mondo Toro: Moreno Longo. Prima da calciatore, poi da allenatore delle giovanili, il 43enne è pronto a rientrare dalla porta principale: contatti positivi nella notte (ce n'erano già stati dopo il ko contro l'Atalanta della scorsa settimana), con Longo che, dopo aver allenato Pro Vercelli e Frosinone, è pronto a guidare il Torino per provare a invertire la rotta.