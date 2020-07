", "" e "". Sono i tre striscioni che alcuni tifosi delhanno appeso questo pomeriggio all'esterno del Filadelfia per contestare la squadra e il presidente alla vigilia della partita contro ilUna contestazione, in particolare quella nei confronti del patron granata, che prosegue da diverso tempo: nelle scorse settimane sono stati organizzati anche alcuni sit-in di protesta di fronte allo stadio Olimpico Grande Torino. E domani, in occasione dello scontro salvezza contro la formazione genovese, i tifosi si sono dati appuntamenti all'esterno dell'impianto per incitare la squadra in un incontro così delicato ma anche per proseguire la contestazione nei confronti della dirigenza.