Urbano Cairo e Walter Mazzarri all’interno dello stadio con le facce scure, i tifosi, infuriati e delusi, fuori a contestare. Già sul 5-0 la curva Maratona aveva iniziato a svuotarsi, gli ultras hanno ritirato i propri striscioni e hanno aspettato il fischio finale all'esterno dell’Olimpico Grande Torino. Gridando tutta la propria rabbia anche dopo la fine della gara.







CONTESTAZIONE PROLUNGATA - Cosa pensino i tifosi granata di Mazzarri e Cairo è noto da ormai molto tempi: è da settimane, mesi, che la contestazione a tecnico e presidente prosegue. Anche questa sera, prima che la partita prendesse la piega che poi ha preso, da entrambe le curve, la Maratona e la Primavera, si sono alzati cori di invito al patron a vendere la società e all'allenatore è stato chiesto di alzare i tacchi. Nel primo pomeriggio, sui cancelli del Filadelfia era stato inoltre affisso uno striscione eloquente: “Mazzarri vattene”.



MAZZARRI IN BILICO - Dopo il 7-0 di questa sera (peggior sconfitta casalinga della storia del Torino) è quasi impossibile che lo strappo tra tifoseria e tecnico possa essere ricucito. Anche per questo per Cairo questi sono minuti di grandi riflessioni: il presidente dovrà decidere se confermare il tecnico, nonostante la rabbia del popolo granata, o se invece optare per un esonero. Il principale candidato all'eventuale sostituzione del tecnico toscano è Moreno Longo, ma tra gli allenatori liberi c’è anche Davide Ballardini da tenere d’occhio. Finora Cairo ha sempre confermato la propria fiducia in Mazzarri, anche nei precedenti momenti difficili della stagione. Non è detto che ora però faccia lo stesso.