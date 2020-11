Il vice di Marco Giampaolo, Francesco Conti, ha parlato a Dazn per commentare la sconfitta per 4-2 subita contro l'Inter.



RAMMARICO - "Andiamo via col rammarico del punteggio che ci vede penalizzati oltre i nostri demeriti. La squadra ha giocato bene poi ha dimostrato una fragilità sulla quale dobbiamo lavorare. Siamo coscienti del nostro lavoro e partiamo dalla prima ora di gioco. Risolveremo tutti i problemi che ci sono adesso".



ZAZA - "Già in conferenza avevo detto che stava lavorando bene ed era candidato a partire titolare, i fatti lo hanno dimostrato. Ieri Andrea aveva sentito un fastidio che si è acuito, abbiamo preferito non rischiare".



PROBLEMA FISICO - "Se non fossimo stabili di mente dovremmo andare al manicomio. A volte ci sono situazioni che vanno al di là di ciò che puoi fare. Continueremo a lavorare e risolveremo questi problemi, facendo grandi cose".



DIFESA A 3 - "Oggi servivano accorgimenti che si sono visti durante la gara. Il tecnico ha tracciato il percorso, bravi i giocatori a interpretarlo. Ci teniamo questa opzione, la valuteremo di volta in volta ma non rinneghiamo il lavoro fatto. Possiamo ripercorrere questa strada".