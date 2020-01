Fino a questo momento Walter Mazzarri, nonostante le sconfitte, è riuscito comunque sempre a salvare la propria panchina: contro la Juventus prima e contro il Milan in Coppa Italia poi, sono bastate le buone prestazioni della squadra a convincere Urbano Cairo a non cambiare allenatore.



Domenica contro il Lecce, però, giocare bene non basterà: il tecnico granata potrà continuare ad allenare il Torino solamente in caso di successo. Senza i tre punti l'esonero diventerebbe inevitabile.