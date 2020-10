Nelle prime uscite stagionali del Torino di Marco Giampaolo abbiamo visto Tomas Rincon agire nel ruolo di regista nel 4-3-1-2. Contro il Cagliari potrebbe esserci una novità in questa posizione: Jacopo Segre.



Rincon rientrerà solamente venerdì dagli impegni in Sudamerica con il suo Venezuela, per questo motivo Marco Giampaolo sta valutando di lanciare dal primo minuto l'ex Primavera, che ha esordito in serie A nell'ultima partita giocata, quella contro l'Atalanta, sostituendo proprio Rincon nel ruolo di regista.