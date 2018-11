Contro il Cagliari Walter Mazzarri potrà tornare a contare nel proprio centrocampo su uno dei giocatori che più si è messo in luce in questo inizio di stagione del Torino: Soualiho Meité.



Il francese, arrivato in estate dal Monaco, è stato costretto a saltare l'ultimo turno di campionato, coinciso con la sconfitta interna per 2-1 con il Parma. Contro il Cagliari, invece, Meité, sarà invece nuovamente titolare e i suoi muscoli potranno essere utili alla causa granata.