Per la partita contro il Chievo Verona di domenica (calcio d'inizio alle ore 12.30) il Torino ritroverà a centrocampo Tomas Rincon, uno dei titolatissimi della squadra di Walter Mazzarri. Il venezuelano è stato costretto a saltare la partita contro l'Atalanta a causa di una squalifica ma domenica sarà regolarmente in campo.



Il principale candidato a lasciare una maglia da titolare a Rincon è Daniele Baselli, che contro l'Atalanta non ha particolarmente convinto.