Dopo essere stato costretto a saltare le partite contro Napoli e Atalanta per via di un problema al ginocchio, contro il Chievo Verona Koffi Djidji è tornato a disposizione di Walter Mazzarri. Il tecnico del Torino non l'ha però voluto mandarlo in campo contro i gialloblù, per non accelerare i tempi di recupero.



Domenica prossima, nella trasferta in casa del Frosinone, il difensore ivoriano dovrebbe tornare titolare nella difesa del Torino. A lasciargli il posto in campo sarà Emiliano Moretti. La retroguardia sarà poi completata, come al solito, da Armando Izzo e da Nicolas Nkoulou.