Il Torino non ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi: tre sconfitte nelle prime tre partite di campionato giocate, contro Fiorentina, Atalanta e Cagliari, poi il pareggio sul campo del Sassuolo che ha interrotto la striscia negativa. Marco Giampaolo al momento non è ancora in bilico ma è sotto osservazione da parte del presidente Urbano Cairo.



Certo è che non potrà sbagliare la partita di domani contro il Lecce, valida per il terzo turno di Coppa Italia: una sconfitta, con conseguente eliminazione, contro una formazione di serie B inizierebbe a far traballare la panchina di Giampaolo.