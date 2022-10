Ricardo Rodriguez, nell'ultima partita di campionato giocata dal suo Torino (quella vinta per 2-1 contro l'Udinese), è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Domenica sera, contro il Milan, potrebbe invece tornare titolare dal primo minuto.



Rodriguez è considerato un giocatore molto importante da Ivan Juric, tanto che lo ha nominato capitano dopo lo scoppio del caso Lukic. Contro il Milan sarà quindi di nuovo titolare nella difesa a tre granata.