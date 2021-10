Karol Linetty è rientrato acciaccato dagli impegni con la Polonia, Dennis Praet non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo, Tommaso Pobega non ha invece smaltito il problema muscolare che da qualche giorno lo assilla e Tomas Rincon rientrerà in Italia solamente sabato dal Venezuela. Per la partita di domenica contro il Napoli, il Torino deve fare i conti con una vera e propria situazione d'emergenza a centrocampo.



Per questo motivo potrebbe avere una chance dal primo minuto Daniele Baselli, che finora ha giocato solamente alcuni spezzoni di partita contro Venezia e Juventus. Il numero 8 potrebbe essere impiegato in coppia con Josip Brekalo come trequartista con Sasa Lukic e Rolando Mandragora in mediana.