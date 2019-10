Dopo oltre due mesi di assenza forzata a causa di un infortunio alla caviglia, Iago Falque è pronto a tornare in campo. L'attaccante spagnolo del Torino dovrebbe essere tra i protagonisti della partita di domenica contro il Napoli. Difficilmente scenderà in campo dal primo minuto, ma è probabile che Walter Mazzarri gli possa concedere spazio a partita in corso.



Il recupero di Falque è importante per il Torino anche perché permetterebbe a Mazzarri di utilizzare quel 3-4-3 tanto provato quest'estate in ritiro.