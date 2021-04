Ieri la notizia del tampone negativo, oggi il primo allenamento con i compagni di squadra dopo diverse settimane, lunedì il ritorno in campo nella partita contro il Napoli: Salvatore Sirigu, dopo aver superato l'incubo Covid, è ora pronto a riprendersi la porta del Torino.



In questo finale di campionato, in cui la squadra granata deve raggiungere la salvezza, il ritorno di Sirigu è certamente importante, anche perché fino a questo momento chi lo ha sostituito, ovvero Vanja Milinkovic-Savic, non ha mai convinto del tutto.