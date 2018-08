La partita di domenica sera tra Inter e Torino sarà quella dell'esordio con la maglia granata di Simone Zaza. L'ex attaccante di Sassuolo, Juventus e Valencia è arrivato alla corte di Walter Mazzarri lo scorso 17 agosto, nell'ultimo giorno di calciomercato, quarantotto ore dopo, senza neanche un allenamento con i propri nuovi compagni di squadra, era già in panchina per la partita contro la Roma, domenica sarà invece in campo.



Walter Mazzarri non ha ancora deciso se schierare dal primo minuto Zaza in attacco al fianco di Andrea Belotti o se invece farlo partire dalla panchina: quel che però è certo è che almeno qualche minuto di partita lo giocherà.