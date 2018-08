Per Sasa Lukic questa potrebbe essere la stagione della consacrazione. Dopo l'ottimo campionato disputato con la maglia del Levante, il centrocampista è ora rientrato al Torino dove spera di ritagliarsi un ruolo importante all'interno della squadra allenata da Walter Mazzarri.



In attesa di vedere se effettivamente riuscirà a essere uno dei grandi protagonisti di questa stagione del Torino, Lukic può ora festeggiare la convocazione nella nazionale della Serbia per le partite contro la Lituania e la Romania. Oltre a Lukic è stato convocato anche il fantasista Adem Ljajic.