Dopo aver saltato per squalifica la partita contro la Roma, domenica sera contro l'Inter nell'undici titolare del Torino tornerà Cristian Ansaldi. L'argentino è uno dei grandi ex della partita e a San Siro farà il suo debutto in questo campionato.



Non è ancora chiaro però se giocherà sulla fascia destra o su quella sinistra, tutto dipenderà dalle condizioni di Lorenzo De Silvestri: se l'ex giocatore della Sampdoria recupererà dall'infortunio, Ansaldi giocherà sulla sinistra al posto di Berenguer, altrimenti verrà impiegato sulla corsia di destra.