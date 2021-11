Dopo le polemiche per le sue prestazioni insufficienti contro la Svizzera e contro l'Irlanda del Nord, Andrea Belotti è tornato al Torino ed è pronto a trascinare la squadra granata: sarà proprio il Gallo a giocare come punta centrale contro l'Udinese.



Il Gallo non è ancora al top della forma ma Antonio Sanabria è tornato acciaccato dal Paraguay e la sua presenza, anche solo in panchina, non è affatto certo. E' così in attacco toccherà a Belotti trascinare il Torino alla vittoria.