Nell'ultimo mese Iago Falque è stato costretto a tifare per i suoi compagni dalla tribuna (dalla panchina contro il Milan) a causa di un infortunio al ginocchio patito nella partita contro la Fiorentina. Ora, però, lo spagnolo ha recuperato e dopo essere tornato nell'elenco dei convocati per la gara contro i rossoneri, contro la Juventus potrebbe tornare a essere schierato nella formazione titolare.



Falque sarà in ballottaggio fino all'ultimo con il connazionale Alejandro Berenguer, autore del gol del definitivo 2-0 del Torino contro il Milan.