Dopo essere stato vittima dello scherzo de Le Iene ed aver scontato le due giornate di squalifiche arrivate dopo il rosso ricevuto contro il Cagliari, Simone Zaza si appresta a tornare a disposizione del Torino e di Walter Mazzarri.



Zaza sarà infatti a disposizione per il derby di venerdì contro la Juventus, sua ex squadra. Difficilmente il numero 11 granata sarà titolare, con ogni probabilità partirà dalla panchina, ma se dovesse entrare in campo a partita in corso certamente vorrà farsi perdonare l'errore commesso all'andata che ha permesso alla Juventus di procurarsi il rigore che le ha poi permesso di vincere la partita.