Potrebbe essere ancora una volta Vanja Milinkovic-Savic ad aver il compito di difensore la porta del Torino. Con Salvatore Sirigu ancora indisponibile, l'estremo difensore serbo dovrebbe essere confermato tra i pali anche nella partita contro la Roma di domenica alle 18.



Per Milinkovic-Savic è un'altra occasione importante per il suo futuro: il contratto del portiere scadrà infatti il prossimo 30 giugno e il Torino non ha ancora deciso se rinnovarglielo.