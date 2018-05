Il campionato sta per volgere al termine ma l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, deve ancora fare i conti con i problemi di formazione: domenica contro la Spal sarà emergenza in difesa. Il tecnico toscano, oltre che sul lungodegente Lyanco, non potrà contare neanche su Kevin Bonifazi, infortunatosi durante l'allenamento di ieri pomeriggio.



Fortunatamente per Mazzarri rientrerà dalla squalifica Emiliano Moretti, che non ha potuto prendere parte alla partita pareggiata 2-2 al San Paolo contro il Napoli. L'esperto difensore granata giocherà al fianco di Nicolas Burdisso e di Nicolas Nkoulou.