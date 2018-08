Dopo le panchine contro la Roma e contro l'Inter, Simone Zaza domenica contro la Spal potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Torino. Difficile che l'attaccante ex Valencia possa essere schierato nella formazione titolare da Walter Mazzarri, considerato l'ottimo stato di forma di Andrea Belotti e di Iago Falque, ma potrebbe trovare spazio in campo nel secondo tempo.



In allenamento Zaza è stato provato sia al fianco di Belotti che al fianco di Falque, in base a come andrà la partita contro la Spal il tecnico granata deciderà al posto di chi farlo entrare in campo.