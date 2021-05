Alessio Cragno è il candidato numero uno a difendere la porta del Torino nella prossima stagione in casa di addio di Salvatore Sirigu. Ma la trattativa tra la società granata e il Cagliari non è ancora stata avviata.



Ogni discorso verrà rimandato a dopo l'Europeo, questo perché Sirigu si è preso del tempo per decidere con calma del proprio futuro e ha rimandato ogni discorso a dopo la manifestazione continentale per non avere distrazioni durante gli impegni con la Nazionale. Se Sirigu deciderà di lasciare il Torino, allora partirà la trattativa per Cragno.