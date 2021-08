Torino-Cremonese 4-1 dcr (tempi regolamentari 0-0)



Sequenza rigori: Mandragora gol (T), Ciofani parato (C), Verdi gol (T), Vido gol (C), Rauti gol (T), Castagnetti fuori (C), Aina gol (T)



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo (38’ s.t. Vojvoda), Mandragora, Lukic (38’ s.t. Rincon), Aina; Linetty (38’ s.t. Segre), Pjaca (30’ s.t. Verdi); Belotti (40’ p.t. Rauti). All. Juric.



Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola (1’ p.t.s. Fiordaliso), Okoli, Ravanelli, Valeri (39’ s.t. Ciofani); Valzania (21’ s.t. Crescenzi), Castagnetti; Baez, Bartolomei (39’ s.t. Deli), Zanimacchia (st 26’ Nardi); Strizzolo (st 26’ Vido). All. Pecchia.



Arbitro: Ayroldi di Molfetta



Ammoniti: 10' p.t. Baez (C), 20' p.t. Rodriguez (T), 28’ p.t. Bartolomei (C), 17’ s.t. Lukic (T), 50’ s.t. Rauti (T), 11’ p.t.s. Carnesecchi (C)



Espulsi: 18’ s.t. Baez (C)