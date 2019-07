Il Torino non presenterà nessuna offerta al Milan per Patrick Cutrone. Il buon precampionato disputato da Simone Zaza, protagonista anche contro nella partita dei preliminari di Europa League contro il Debrecen (suo il gol del definitivo 3-0) hanno convinto la società granata a non investire per un altro centravanti ma di puntare sul proprio numero 11.



Cutrone è un giocatore che il Torino da tempo segue con grande interesse ma nel prossimo futuro l'attaccante non vestirà la maglia granata.