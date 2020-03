Oltre a comprare e a portare giocatori di qualità al Torino, la prossima estate il direttore sportivo Massimo Bava sarà chiamato anche a vendere. Tra i giocatori a cui dovrà trovare una sistemazione, per arricchire anche le casse granata, ci sono anche tutti coloro che al momento sono in prestito e non rientrano più nei piani della società granata.



Tra questi troviamo l'attaccante Lucas Boyé (attualmente in forza agli inglesi del Reading) e il portiere Vanja Milinkovic-Savic (in prestito allo Standard Liegi). Dalle cessioni a titolo definitivo di questi giocatori il Torino spera di poter ricavare un importante tesoretto.