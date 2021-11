La linea difensiva del Torino contro la Roma era composta da Koffi Djidji, Gleison Bremer e Alessandro Buongiorno. Nel secondo tempo è poi entrato David Zima al posto del centrale francese mentre Armando Izzo è rimasto seduto in panchina.



La scelta di Ivan Juric di escludere il difensore napoletano è un chiaro segno di come Izzo non sia più nei piani della società granata: per lui l'addio a gennaio è sempre più probabile.