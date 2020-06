Sia in caso di salvezza che di retrocessione, al Torino la prossima estate verrà realizzata una vera e propria rivoluzione. In tanti partiranno e tra coloro che potrebbe lasciare la formazione granata c'è anche Sasa Lukic.



Il centrocampista serbo non sarà inserito nella lista dei possibili partenti, ma il presidente Urbano Cairo ascolterà eventuali offerta che dovessero pervenire: se ci saranno proposte interessanti, Lukic potrebbe quindi lasciare la squadra granata e accasarsi altrove.