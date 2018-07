Negli ultimi giorni ha iniziato a farsi largo la notizia che il Torino si è messo sulle tracce di Junior Firpo, terzino sinistro di nazionalità domenica (ma in possesso del passaporto spagnolo) in forza al Real Betis.



Conferme dell'interesse del Torino per il calciatore del Real Betis sono ora arrivate da uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, Marca. Il Torino ha avviato i contatti con il club iberico e vorrebbe cercare di chiudere l'affare ad una cifra non superiore ai 10 milioni di euro, Junior Firpo ha però una clausola rescissoria di 25 milioni di euro.