Il primo rinforzo del Torino per la stagione 2019/2020 sarà Kevin Bonifazi. Il difensore al momento è in prestito alla Spal dove sta giocando con continuità ma, soprattutto, sta collezionando ottime prestazioni in serie. Una buona notizia per la società granata e per Walter Mazzarri che, il prossimo anno, potrà di nuovo avere a disposizione l'ex Primavera.



Bonifazi, infatti, la prossima estate rientrerà alla base dove si giocherà le sue chance per diventare un titolare della difesa del Torino.