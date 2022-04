Come riportato dal portale NTV Spor Channel, il Torino ha raggiunto un accordo con i turchi del Besiktas per Ridvan Yilmaz, terzino sinistro classe 2001. Si tratterebbe di un'operazione in via di definizione sulla base di 5 milioni di euro, col Besiktas che incasserà anche il 20% dell'eventuale futura rivendita.