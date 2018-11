Per Vitalie Damascan il momento dell'esordio in serie A con la maglia del Torino non è ancora arrivata, l'attaccante classe 1999 finora lo si è potuto vedere all'opera solamente in alcune partite con la Primavera, dove però non è riuscito a convincere pienamente e con cui è ancora a secco di gol.



Nonostante questo il ct della nazionale della Moldavia ha deciso di convocare Damascan per i prossimi impegni della propria nazionale. Nel frattempo domani sera il centravanti sarà nuovamente "prestato" alla Primavera di Federico Coppitelli per la partita contro la Sampdoria.