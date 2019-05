Lorenzo De Silvestri è strato il protagonista di una lunga intervista sul canale YouTube Cronache di spogliatoio. Tra i tanti aneddoti, non solo calcistici, raccontati dal terzino ce ne sono anche alcuni che riguardano il Torino. Il difensore, ad esempio, ha svelato il trucco del compagno Salvatore Sirigu per parare i calci di rigore: “Sirigu ha parato tantissimi rigori, si prepara vedendoli tutti. Lo so perché è mio compagno di stanza. Salvatore si studia i rigori anche di 5 o 6 anni fa: è così che fai la differenza”.



Sempre nel corso dell'intervista il terzino ha parlato anche degli allenamenti con Andrea Belotti: “I rigori non li tiro quasi mai neanche in allenamento, mi fermo però tutte le volte a crossare. Spesso lo faccio anche con Belotti, tutti gli assist che gli ho fatti non sono casuali, perché anche lui si mette lì a riceverli. Ci studiamo a vicenda".