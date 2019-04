Lorenzo De Silvestri ha parlato in vista del derby tra la Juventus e il suo Torino in conferenza stampa. Queste le parole riportate da Toro.it: "Conta la fiducia, la consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo che giochiamo contro la squadra campione d'Italia, in un derby: tante difficoltà, ma sarebbe bello superarle. Ce la metteremo tutta. Il sogno di giocare la Champions League c'è e va perseguito fino alla fine fine. Perché non provarci? Dobbiamo provarci, ci crediamo. Io centrale nel derby? Sono a disposizione, è un ruolo che ho già fatto e che posso fare".