Così Lorenzo De Silvestri, terzino del Torino, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria contro la Roma: "Ho preso una botta. Dobbiamo ribaltare alcuni risultati che non sono andati nel verso giusto nel 2019. Non è facile ma cerchiamo di dare continuità, oggi grande vittoria ma da domani si pensa alla prossima gara. L’obiettivo deve essere migliorare sempre di più, dobbiamo continuare così. Spesso non abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, ma oggi prendiamoci questa grande vittoria con la consapevolezza di aver fatto una grande prestazione. La Lazio? Mi fa sempre piacere quando vince, ora fa 120 anni e le faccio gli auguri. La Nazionale? Ora sto pensando al Torino. Sono tre anni che non ci vado, ma so che è sempre lì. Con Mancini non ci siamo sentiti”.