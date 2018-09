Per la partita contro l'Atalanta di domani sera, Walter Mazzarri ha recuperato il terzino Lorenzo De Silvestri. Un recupero importante, considerato che l'ex capitano della Sampdoria è uno dei titolarissimi del Torino, non a caso all'Atleti Azzurri d'Italia scenderà in campo dal primo minuto sulla fascia destra.



A lasciare il posto da titolare a De Silvestri sarà lo spagnolo Alejandro Berenguer, mentre Ola Aina giocherà sulla sinistra nel 3-5-1-1 che Mazzarri ha preparato per affrontare al meglio la squadra di Gian Piero Gasperini.