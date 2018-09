Un anno e mezzo dopo l'ultima volta Andrea Belotti è tornato a segnare su calcio di rigore, scacciando così quei fantasmi che lo hanno accompagnato nella scorsa stagione quando prima si è fatto ipnotizzare da Stefano Sorrentino, poi ha spedito sulla traversa il pallone del possibile 1-0 contro il Milan. Le belle notizie per quanto riguarda il Gallo e, di conseguenza, il Torino finiscono però qui: il penalty segnato a Ospina non è infatti bastato a evitare la sconfitta contro il Napoli e l'intesa con Simone Zaza (ieri Walter Mazzarri li ha schierati per la prima volta insieme dall'inizio) è ancora tutta da trovare. Così come il capitano granata deve ancora da trovare la migliore condizione; lo dimostra il primo tempo giocato contro il Napoli, in cui è rimasto fuori dal gioco, salvo poi riscattarsi nella ripresa quando è stato uno tra i migliori in campo del Torino.

Dopo un campionato ben al di sotto delle aspettative, in questaLo testimoniano i numeri:(escludendo gli impegni contro Atalanta e Empoli alla terza e alla quarta giornata che saltò per un problema muscolare),, tutti su azione,(tra cui quello splendido in rovesciata contro il Sassuolo),. Uno su azione, a Milano contro l'Inter, uno su rigore, ieri contro il Napoli. Belotti è invece rimasto a secco contro la Roma, contro la Spal e contro l'Udinese, partita nella quale ha anche malamente sprecato una ghiotta occasione nel primo tempo.Però,. Quando l'ex Valencia è arrivato sotto la Mole, nell'ultimo giorno di mercato, i tifosi granata hanno iniziato a sognare a occhi aperti immaginandolo in coppia proprio con Belotti.al fianco del numero 9., devono ancora trovare quell'affinità che tutti nell'ambiente Torino si auguravano che non rappresentasse un problema: i due si allenano insieme da poco più di un mese, è naturale quindi che l'amalgama non sia ancora perfetta, ma dovranno lavorare duramente per diventare presto quella coppia di attaccanti capace di far fare il salto di qualità all'intero gruppo. E se l'intesa con Zaza crescerà, per lo stesso Belotti sarà più semplice riscattare la scorsa stagione.