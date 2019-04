Il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: "L'infortunio? Solo una botta alla rotula che fa male, vedremo domani ma è solo una botta. Mazzarri ci ha parlato d'Europa? Ci ha fatto i complimenti per l'intensità avuta, per noi oggi era uno scontro diretto: abbiamo fatto una grande partita, era contento come tutti noi. Quando siamo intensi, siamo ostici per tutti. Ora riposiamoci e prepariamo la partita di Parma. Belotti? Quando sta così è un piacere vederlo, rincorre tutti. E' un capitano che parla poco, anzi parla con i fatti: gli faccio i complimenti, ha anche valorizzato un mio cross e fatto un gol bellissimo".