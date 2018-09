Per la partita di domenica pomeriggio contro il Chievo Verona, Walter Mazzarri rischia di dover fare a meno di Lorenzo De Silvestri. Il terzino destro è stato costretto ad abbandonare il campo durante il secondo tempo della partita contro l'Atalanta, nel turno infrasettimanale, a causa di un fastidio muscolare.



Le sue condizioni verranno valutate tra oggi e domani ma sembra improbabile che De Silvestri possa recuperare per domenica. È così che, non potendo contare neanche su Cristian Ansaldi, al Bentegodi l'allenatore del Torino dovrebbe schierare come coppia di esterni Ola Aina e Alejandro Berenguer.