Nonostante la buona prestazione contro la Fiorentina, quando è stato chiamato in causa per via delle indisponibilità di Vanja Milinkovic-Savic e di Etrit Berisha, Luca Gemello non è riuscito a trovare altro spazio con il Torino e per questo in estate verrà ceduto, non a titolo definitivo ma solo in prestito.



La società granata infatti crede nelle potenzialità del portiere.e vuole tenere sotto osservazione per il futuro.