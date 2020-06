Simone Verdi era uno dei giocatori più attesi quest'anno al Torino ma l'attaccante esterno, arrivato dal Napoli negli ultimi minuti della sessione estiva di calciomercato, ha finora deluso. La società granata crede però nelle qualità del giocatore tanto che la sua permanenza anche nella prossima stagione non è in discussione.



Sabato, contro il Cagliari, Verdi è tornato in campo dopo aver smaltito un problema muscolare e si è subito messo in luce con l'assist per il gol di Andrea Belotti: ora sarà chiamato a dare un contributo importante per aiutare la squadra granata a raggiungere la salvezza.