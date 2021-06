Koray Gunter è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione per rinforzare la difesa. Il tedesco è stato richiesto direttamente da Ivan Juric, che l'ha allenato prima al Genoa e poi all'Hellas Verona.



Nella conferenza stampa di presentazione al club veneto, Eusebio Di Francesco, ha aperto alla possibile partenza di Gunter. "​Dei giocatori di imprescindibile non c'è nessuno. Negli ultimi anni ho sentito troppi "io" in giro, qui dobbiamo pensare al "noi"" ha dichiarato il nuovo allenatore del Verona.