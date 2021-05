Il Torino è alla ricerca di trequartisti per il 3-4-2-1 di Ivan Juric e tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Junior Messias del Crotone. Con la retrocessione in serie B del club calabrese, il brasiliano sarà messo sul mercato e per la società granata può rivelarsi una buona occasione a basso costo.



Messias, tra l'altro, conosce già bene Torino avendoci vissuto per diversi anni prima di iniziare la carriera da calciatore professionista: questo potrebbe rivelarsi un fatto determinante per il suo eventuale arrivo.